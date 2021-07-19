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Самарскому пловцу Александру Кудашеву разрешили выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

19 июля 2021 12:45
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Самарскому пловцу Александру Кудашеву разрешили выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Самарский пловец Александр Кудашев все-таки выступит на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Все претензии с него сняли. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Напомним, 14 июля Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко временно отстраняются от участия в Олимпиаде. Якобы они нарушили антидопинговые правила. ВФП обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тот рассмотрел дело и пришел к выводу, что пловцы невиновны.

CAS обязал FINA оплатить Александру Кудашеву и Веронике Андрусенко все судебные расходы и издержки. Организация должна будет возместить каждому по 1500 швейцарских франков, сообщает Сова.инфо.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они должны были состояться в столице Японии еще в 2020-м, но из-за пандемии масштабное спортивное событие перенесли на это лето.

Фото: pixabay.com

Теги: олимпиада Плавание пловцы Самарские пловцы

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