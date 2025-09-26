Я нашел ошибку
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Самарский выпускник «Школы героев» Максим Меделяев стал трехкратным призером чемпионата России по спортивному метанию ножа

26 сентября 2025 13:27
87
Самарский выпускник «Школы героев» Максим Меделяев стал трехкратным призером чемпионата России по спортивному метанию ножа

Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа проходит в Хабаровске. В нем принимают участие около 400 спортсменов со всей страны. Знаковым событием турнира стало проведение первого в истории официального чемпионата России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов специальной военной операции.

Ярким представителем Самарской области на соревнованиях стал ветеран СВО, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев. В составе сборной региона, куда также вошли ветераны боевых действий и участники СВО Игорь Федореев, Дмитрий Худошин и Михаил Седышев, Максим показал выдающийся результат, став трехкратным серебряным призером чемпионата России среди спортсменов с ПОДА.

С победой героя поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ: «Поздравляю с отличным результатом! Желаю успехов!». Программа «Школа героев», выпускником которой является Максим, реализуется в области по поручению главы региона в продолжение президентской программы «Время героев».

Президент областной федерации спортивного метания ножа Андрей Яковлев отметил высокий уровень подготовки самарских ребят. «Метатели из Самарской области будут главными претендентами на победу», – прокомментировал он перед стартом соревнований, напомнив, что ровно 24 года назад первый чемпионат России по этому виду спорта был проведен в Самаре.

Спортивное метание ножа – это искусство, требующее от атлетов предельной точности, ловкости и сосредоточенности. Поддержку самарским ветеранам-спортсменам на турнире оказывают Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО.

Напомним, программа «Школа героев» реализуется в Самарской области для ветеранов специальной военной операции. Ее цель – помочь в социальной и профессиональной адаптации, физической и психологической реабилитации, а также поддержать, спортивные инициативы героев.

Фото - Общероссийская ФСОО "Спортивное метание ножа"

Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
