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Самарский ветеран СВО занял 4 место в соревнованиях Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»

20 ноября 2024 11:00
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Самарский ветеран СВО занял 4 место в соревнованиях Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»

Дмитрий Худошин занял 4 место в пауэрлифтинге на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества», который прошел на федеральной территории «Сириус».

«Кубок не только помогает бойцам в адаптации, но и формирует настоящее братство. Благодарю за поддержку каждого! Не останавливаемся на достигнутом! Идем дальше», – делится Дмитрий Худошин.

В соревнованиях «Кубка Защитников Отечества» участвовали более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны.

«Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт, – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. - Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжелыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда «Защитники Отечества». Наш Кубок – пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты – органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники – наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи».

 «Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» стал значимой частью всероссийского календаря соревнований и ярким событием в отечественном паралимпийском движении, – заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. - Его соревнования были эмоциональными и по уровню соперничества, конкуренции и накала не уступали крупным соревнованиям паралимпийцев. Поздравляю всех участников, особенно победителей и призеров. Уверен, что с ними мы еще не раз встретимся на спортивных фестивалях, соревнованиях и тренировочных сборах, а лучших увидим в составах региональных и национальных сборных на крупнейших всероссийских и международных стартах».

Ветераны СВО соревновались в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Соревнования организовал фонд «Защитники Отечества» при поддержке Паралимпийского комитета России и министерства спорта России.

 

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