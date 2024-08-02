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Самарский вейкбордист отличился в Челябинске
2 августа 2024
10:49
73
В Челябинске прошло первенство России по воднолыжному спорту в дисциплине "вейкборд-электротяга".
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