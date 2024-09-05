Самарский росгвардеец стал победителем Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по самбо

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В Нижнем Новгороде состоялся ежегодный чемпионат Приволжского округа Росгвардии по самбо. Состязания проходили в спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо.



В мероприятии приняли участие 19 команд из различных подразделений и воинских частей Росгвардии. Около 50 спортсменов в категориях до 58, до 79 и свыше 98 килограмм боролись за титул чемпиона.



В личном зачете первое место занял представитель Управления Росгвардии по Самарской области Даниил Симаков. Росгвардеец из Самары успешно совмещает службу во вневедомственной охране и занятия спортом. Поддерживая себя в отличной форме, он традиционно принимает участие в соревнованиях и занимает призовые места, подтверждая звание мастера спорта.



Награды победителям вручил врио начальника физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров. Обратившись к участникам, он поблагодарил борцов за достойное выступление, проявленную волю к победе, пожелал успехов, высоких спортивных достижений в борьбе и на службе.