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Самарский регбист Виталий Соловьев в составе команды «Русские Барбарианс» примет участие в историческом матче

18 октября 2023 14:44
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На его счету две победы в чемпионате Европы по пляжному регби.

«Солидарность Самара Арена» в субботу, 21 октября, впервые примет матч сборной России по регби. Национальная дружина под руководством Александра Первухина сыграет против команды «Русские Барбарианс», составленной из легионеров, выступающих в чемпионате страны. Встреча начнется в 12:00.

В составе команды «Русские Барбарианс» на поле выйдет самарец Виталий Соловьев. Сегодня он является одним из самых титулованных спортсменов сборной Самарской области. На его счету две победы в чемпионате Европы по пляжному регби.

В 63 регионе регби развивается на базе ГАУ ДО СО «СШОР №1». Спортивную подготовку проходят более 70 спортсменов под руководством трех штатных тренеров. Ежегодно популярность вида спорта растет благодаря успешным выступлениям сборной Самарской области. Только по прошествии летнего сезона команда Максима Саврасова завоевала три трофея по пляжному регби. Самарцы выиграли чемпионат и Кубок России, а также шесть человек в составе сборной страны стали победителями международного турнира в Кыргызстане.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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