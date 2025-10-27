Самарский паралимпиец Андрей Буков — бронзовый призер Кубка мира по паратриатлону

140

Турнир проходил 26 октября в Турецком городе Алания.

Андрей Буков и его гид Игорь Полянский финишировали с результатом 56 минут 46 секунд.

Они лидировали после плавательного этапа (750 метров открытой воды в Средиземном море). Однако после 20-тикилометровой гонки на велотандеме и 5 км бегового этапа уступили полминуты победителю поляку Лукашу Витецкому и 15 секунд англичанину Оскару Кейли.

Успешное выступление спортсменов послужит их отправной точкой подготовки к главному старту – Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028.

Выражаем благодарность тульскому тренеру Валерию Кобзаренко за велосипед-тандем, предоставленный для участия в соревнованиях.