Главные новости:
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Самарский паралимпиец Андрей Буков — бронзовый призер Кубка мира по паратриатлону

27 октября 2025 11:24
140
Турнир проходил 26 октября в Турецком городе Алания.

Андрей Буков и его гид Игорь Полянский финишировали с результатом 56 минут 46 секунд.

Они лидировали после плавательного этапа (750  метров открытой воды в Средиземном море). Однако после 20-тикилометровой гонки  на велотандеме и 5 км бегового этапа уступили полминуты победителю поляку Лукашу Витецкому и 15 секунд англичанину Оскару Кейли.

Успешное выступление спортсменов послужит их отправной точкой подготовки к главному старту – Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028.

Выражаем благодарность тульскому тренеру Валерию Кобзаренко за велосипед-тандем, предоставленный для участия в соревнованиях.

27 октября 2025  10:35
292
26 октября 2025  10:40
632
25 октября 2025  22:28
564
25 октября 2025  16:44
485
25 октября 2025  10:54
588
