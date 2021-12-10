Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС рискует попасть на грань расформирования

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Задолженности по зарплате перед игроками, тренерами, сотрудниками клуба, протестные акции болельщиков, нестабильное бюджетное финансирование — все эти факторы сопровождали хоккейный клуб ЦСК ВВС в течение последних нескольких лет.

К концу 2021 года ситуация стала критичной, традиционный поиск займов на поддержание клуба в ожидании бюджетных субсидий стал почти невозможным, кассовый разрыв привел к многомесячным задолженностям.

При этом сроки оформления бюджетного финансирования увеличились в разы, а спонсоры у самарского хоккея так и не появились, пишет Обозрение.

Этот сезон для хоккеистов ЦСК ВВС стал очередным испытанием на прочность — команда живет и играет в долг. В этом году «летчики» прочно прописались в подвале турнирной таблицы, выиграв лишь два матча из 27 и набрав с начала сезона всего шесть очков (информация на момент сдачи номера в печать. — Прим. ред.).

На домашнем матче с «Ижсталью» фанаты даже развернули на трибуне баннер с надписью «Не убивайте ХК «ЦСК ВВС». И тогда же в соцсетях появилось «Открытое письмо болельщиков о «катастрофическом положении клуба из-за долгов».

«Начиная с нулевых, самарский хоккей и ЦСК ВВС как его олицетворение ассоциируются с хроническим безденежьем, непрекращающимся кризисом в управлении, равнодушием властей.

На этом фоне стоит ли говорить о том, что команда заявляется в чемпионат и играет по принципу «лишь бы было»?! Отсутствуют турнирные цели и задачи и, как следствие, спрос за результат», — так, по мнению авторов письма, выглядит ситуация с самарским хоккеем.

Под обращением не было фамилий подписантов, как объяснил один из авторов письма — Александр Ветошкин, на сбор подписей ушло бы много времени, а как раз его у команды практически не осталось.

Андрей Кропотин, блогер, историограф самарского хоккея:

Открытое письмо больше смахивает на анонимку — нет ни одной подписи болельщиков. Но я знаю его авторов и хотел бы высказать свое мнение. Для начала напомню, что учредителями клуба ЦСК ВВС являются министерство спорта Самарской области и министерство имущественных отношений региона.

А значит, только они могут решать вопрос об отсутствии доверия к руководству клуба, а не какие-либо безымянные болельщики. Не понимаю, как рука поднялась написать что-то дурное против руководства клуба?

Клуб ЦСК ВВС из обещанных 130 млн рублей гарантийным письмом минспорта в ВХЛ на сезон-2021/2022 в настоящее время получил 30 млн рублей и 17 млн лишь обещаны. До ноября игроки ни разу не получали зарплату.

Но ведь в отсутствие финансов клубу надо как-то существовать: ездить на выездные матчи, организовывать хоккеистам питание и проживание. Обращу внимание, что в этих условиях в первом круге не сорван ни один выезд.

И это потому, что генеральный директор клуба Михаил Иванович Ничепуренко прилагает титанические усилия для поддержания клуба на плаву. Только ему известно, как он находит необходимые средства: занимает в долг у организаций, у друзей-знакомых, оформляет краткосрочные кредиты, вкладывает личные деньги.

Но все это когда-то надо отдавать. Кстати, без денег не проведешь и домашние матчи: необходимы средства для оплаты работы судей (не тех, которые на льду, а бригада за бортиком) и статистиков. Еще оплата двух бригад скорой помощи, оплата видеотрансляции (40 тыс. рублей), оплата группы поддержки (по регламенту ВХЛ).

Все эти расходы входят в смету на содержание клуба ЦСК ВВС. Не забывайте также о форме хоккеистов, защитном снаряжении, клюшках, предсезонных сборах. И спортивная составляющая — плачевный результат по игре и последнее место в таблице — это тоже последствия скудного финансового обеспечения.

Назначение нового генерального менеджера (директора), по-моему, этой проблемы не решит.

Хотя бы потому, что должности генерального менеджера и директора клуба — абсолютно разные по своим функциональным обязанностям: первый отвечает и занимается спортивной составляющей, а второй осуществляет общее руководство клубом, занимается его административно-хозяйственной деятельностью.

Уверен, никакой здравомыслящий человек в настоящее время не пойдет на эти должности, пока у клуба имеются долги и непонятная финансовая ситуация. Клубу необходимы спонсоры. Но, если быть откровенным, ХК «ЦСК ВВС» нашему бизнесу не нужен.

К сожалению, реально оценивая ситуацию, должен констатировать — нельзя исключать и такое негативное развитие событий, как расформирование клуба.

Дело в том, что Высшая хоккейная лига перед началом каждого сезоном требует гарантий того, что бюджет клуба составит не менее 120 миллионов рублей.

Такие гарантии ради того, чтобы команду допустили к соревнованиям, учредители ХК «ЦСК ВВС» в лице регионального минспорта в этом году предоставили.

Фото: pixabay.com