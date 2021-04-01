Самарские велосипедисты завоевали 5 медалей чемпионата Европы (спорт глухих)

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В Турции завершился чемпионат Европы по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха (спорт глухих). По его итогам самарские спортсмены завоевали 5 медалей.

В спринте на 1000 метров Илья Гутенев (тренер — И.Ф.Пестов, СШОР №7 и «Центр спортивной подготовки Самарской области»), завоевал золото.

Александра Евдокимова (тренеры — А.С.Беленков, А.А.Алиев, А.В.Хаустов, СШОР №15 «Виктория» и «Центр спортивной подготовки Самарской области»стала серебряным призером в гонке критериум (по очкам)

Виктория Ширявскова (тренеры — И.Ф.Пестов, СШОР №7 и «Центр спортивной подготовки Самарской области») выиграла серебро в гонке на время (28 км) и в групповой гонке (78 км)

Николай Диттенбир (тренер — К.И.Пестов, СШОР №7 и «Центр спортивной подготовки Самарской области») в спринт на 1000 метров.выиграл бронзу.

В чемпионате также принимали участие и другие спортсмены Самарской области: Лиана Ахтариева (6 место), Алексей Кудрин (4 место), Дарья Ремзова (5 место), Дмитрий Старостин (9 место).