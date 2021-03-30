Самарские тхэквондисты-юниоры завоевали 11 лицензий на участие в первенстве страны

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Сборная Самарской области на домашней арене уверенно выиграла командный зачет первенства Приволжского федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Наши юниоры завоевали 11 лицензий на участие в первенстве страны.

Турнир прошел в один день, 28 марта, в учебно-спортивном центре «Грация». За путевки на первенство России бились 162 спортсмена из 11 республик и областей Поволжья. Поединки велись одновременно на четырех додянгах. Рядом, за большим занавесом расположилась просторная разминочная зона, а с трибуны за выступлениями своих товарищей с комфортом наблюдали свободные от спаррингов участники. Их крики поддержки время от времени нарушали спокойный, рабочий ход соревновательной борьбы.

- Организация подобных соревнований на земле Самарской всегда заслуживает самой высокой оценки, - подчеркнул судья международной категории, главный судья первенства Сергей Мутовкин. - Участников, тренеров, судей радушно встретили, хорошо разместили, привезли из гостиницы на арену, грамотно организовали сами состязания. Условия позволяют провести здесь первенство России, и я уверен, что это произойдет достаточно скоро.

- Для нас проведение этого первенства – большая честь и ответственность, - считает президент Самарской областной федерации олимпийского тхэквондо Игорь Хадарцев. – Затрачено много сил и средств, получен огромный опыт, который пригодится в будущем, и мы очень рассчитываем, что Самарской области доверят российское первенство.

Из ложи почетных гостей за жаркими боями наблюдали заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации г. о. Самара Дмитрий Чеканов, другие спортивные руководители. В рамках церемонии открытия турнира им были вручены от Самарской областной федерации тхэквондо ВТФ благодарственные плакетки «За вклад в развитие олимпийского тхэквондо в Самарской области».

- На территории области проводится немало соревнований всероссийского уровня по тхэквондо, но первенство России мы проводим впервые, и надеюсь, это придаст новый импульс развитию олимпийского тхэквондо в нашем регионе, - подчеркнула Лидия Рогожинская.

Сборная Самарской области стала первой в командном зачете – 1588 баллов. Это вдвое больше, чем у занявшей второе место сборной Башкортостана. Наши бойцы выиграли 28 медалей – 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».