Самарские тхэквондисты покорили Питер

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Ведущие спортсмены Самарской области в минувшие выходные приняли участие в VIII Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота».

По официальным данным, в нынешнем году в этом крупнейшем турнире в Санкт-Петербурге поучаствовало свыше 1300 спортсменов – кадет, юниоров, взрослых бойцов из 37-ми регионов России! За два дня было разыграно более 70-ти комплектов наград, определены сильнейшие спортсмены в каждой весовой и возрастной категории, названа сильнейшая сборная команда. В состав сборной Самарской области вошли воспитанники профессионального спортивного клуба «Олимпиец» из Самары и Тольятти, ГАУ СШОР 2, ГАУ СШОР 14, ДЮСШ 4.

Блестяще проявили себя ученики тольяттинских тренеров Анара и Турала Аскеровых. Среди кадет в весовой категории до 44 кг лучшей стал Анна Логвинова. «Золото» в соревновании юниоров 15-17 лет завоевали Алиса Ангелова (44 кг), Дмитрий Балахнеев (48 кг), Анна Зяблицева (52 кг), Анастасия Баннова (55 кг). Два первых места также у подопечных самарского наставника Бахтияра Кулиева: Виктории Ереминой (42 кг) и Павла Ковтуна (45 кг). Серебряных наград удостоились Александр Ильин (59 кг) и Кристина Сергеева (68 кг), бронзовых - Алексей Кузьминов и Владимир Ивличев (оба – 45 кг), Альбина Федорова (47 кг), Денис Жарков (55 кг) и Денис Николаев (свыше 78 кг). Благодаря этим победам Самарская область стала второй в общекомандном зачете, подтвердив статус одного из лидеров по подготовке резерва сборных команд в этом олимпийском виде единоборств.