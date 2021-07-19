Самарские сумоисты завоевали 5 золотых медалей всероссийских соревнований

83

В Новороссийске завершились ІІ Всероссийские соревнования по сумо «Сумотори Кубани». В соревнованиях приняли участие более 150 борцов из 7 регионов России. Самарские сумоисты завоевали 5 золотых медалей.



Среди юношей до 19 лет, юниоров до 22 лет, до 24 лет, а также среди мужчин в весовой категории до 100 кг 4 золотые медали завоевал Абдырахманов Руслан (тренеры — Ложечка М.В, Дьячков Ю.А.).



Кроме того, успешно выступил тренер победителя — Ложечка Михаил. В весовой категории до 85 кг завоевал золото.

Фото: минспорт СО