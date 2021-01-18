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Самарские спортсмены выиграли чемпионат России по велоспорту (спорт слепых)

18 января 2021 13:35
34
Самарские спортсмены выиграли чемпионат России по велоспорту (спорт слепых)

В Омске с 16 по 18 января состоялся чемпионат России по велоспорту-тандему среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых). Участниками соревнований стали  36 спортсменов из 9 регионов страны. Призерами чемпионата стали спортсмены Самарской области.

Леонид Тютин  и Артур Спирин завоевали золото в  гите на 1000 метров, а в гите на 200 метров сходу и в спринтерской гонке они завоевали серебро.

Григорий Марченко, выступая вместе с Евгением Казановым (Забайкальский край), стал третьим в гите на 200 метров сходу и в индивидуальной гонке преследования на 4 км, сообщает Минспорта региона.

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