Самарские спортсмены выиграли чемпионат России по велоспорту (спорт слепых)

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В Омске с 16 по 18 января состоялся чемпионат России по велоспорту-тандему среди спортсменов с нарушением зрения (спорт слепых). Участниками соревнований стали 36 спортсменов из 9 регионов страны. Призерами чемпионата стали спортсмены Самарской области.

Леонид Тютин и Артур Спирин завоевали золото в гите на 1000 метров, а в гите на 200 метров сходу и в спринтерской гонке они завоевали серебро.

Григорий Марченко, выступая вместе с Евгением Казановым (Забайкальский край), стал третьим в гите на 200 метров сходу и в индивидуальной гонке преследования на 4 км, сообщает Минспорта региона.