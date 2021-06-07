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Самарские спортсмены с ПОДА завоевали награды на ЧЕ по легкой атлетике в Польше

7 июня 2021 14:57
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Никита Прохоров - чемпион Европы.  

В Польше завершился чемпионат Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. В соревнованиях приняли участие более 650 спортсменов из 44 стран.

Спортсмен Самарской области Никита Прохоров (ГАУ СО "Центр спортивной подготовки Самарской области") в толкании ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) с результатом 15 метров и 18 сантиметров выиграл золотую медаль.

Николь Родомакина (ГАУ СО "ЦСП) поднялась на вторую ступень пьедестала в прыжках в длину (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Оба самарских спортсмена входят в число кандидатов на участие в Паралимпйиских играх в Токио.

Сборная команда России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 74 награды – 31 золотую, 25 серебряных и 18 бронзовых.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: самарские спортсмены спорт ПОДА

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