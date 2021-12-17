Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу

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В Бангкоке (Таиланд) завершилось первенство мира по тайскому боксу — муайтай. Представители Самарской области завоевали три медали. Анастасия Христюкова стала серебряной призеркой в турнире среди девушек 14-16 лет (весовая категория 46 кг). В финале Анастасия уступила хозяйке турнира раздельным решением судей.

Дмитрий Суханов в состязаниях среди юношей 10-11 лет (весовая категория 34 кг) занял второе место, проиграв сопернику из Республики Беларусь. Андрей Ларионов — серебряный призер соревнований среди юношей в возрастной группе 12-13 лет (весовая категория 36 кг). В решающем поединке самарский спортсмен уступил оппоненту из Казахстана.

Следующим стартом для юных атлетов станет первенство Европы, которое пройдет в феврале 2022 года в Стамбуле. Напомним, что в июле 2021 года на пленарной сессии международного Олимпийского комитета в Токио муайтай получил официальное признание.