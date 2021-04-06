Самарские спортсмены - призеры чемпионата России по боулингу (спорт глухих)

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В городе Красногорске Московской области прошёл чемпионат России по боулингу среди спортсменов с нарушением слуха (спорт глухих).

В нем принимали участие спортсмены Самарской области: Аржанов Владислав, Путилин Сергей, Околелов Иван, Перагин Константин. В составе объединённой команды «Команда регионов» совместно со спортсменами из Красноярского края в командном зачёте они завоевали бронзовые медали.

Перагин Константин в смешанной команде совместно со спортсменами из Красноярского края в соревнованиях «зачёт троек» выиграл бронзу.