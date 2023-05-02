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Самарские спортсмены отличились на Чемпионате Приволжского округа Росгвардии

2 мая 2023 11:41
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Самарские спортсмены отличились на Чемпионате Приволжского округа Росгвардии

Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Приволжского округа Росгвардии принес спортсменам Самарского регионального управления сразу несколько призовых мест.

Напомним, что, по уже сложившейся доброй традиции, состязания проводились в Нижегородской области. В турнире принимали участие 20 команд. Их участники представляли соединения, воинские части и территориальные органы. Отличиться на Чемпионатах подобного уровня крайне сложно: ведь в них принимают участие лучшие спортсмены округа. Выходя на рубеж открытия огня, сотрудники и военнослужащие стараются продемонстрировать весь накопленный ими богатейший арсенал технических приемов и наиболее высокие результаты. Итогом становятся сильнейшая конкурентная борьба и минимальный разрыв между соперниками, как следствие - зрелищные выступления.

В этот раз спортсмены сборной Управления Росгвардии по Самарской области трижды вставали на пьедестал турнира. Все они отличились при выполнении упражнений по стрельбе из автомата Калашникова. В упражнении А-8 (на дистанции 75 метров со сменой магазина) лучшими стали военнослужащие Управления Кирилл Б. и Илья Г, занявшие первое и второе место, соответственно.

Кирилл Б. также стал бронзовым призером при выполнении упражнения А-3 (стрельба из АК на дистанции 100 метров).

- Сотрудники и военнослужащие Росгвардии должны в совершенстве владеть табельным оружием – это их ключевой профессиональный навык, поэтому стрельба из автомата, пистолета и снайперской виновки - неотъемлемая часть их подготовки. Победа наших спортсменов наглядно продемонстрировала, что боевая подготовка личного состава в нашем управлении находится на самом высоком уровне, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

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