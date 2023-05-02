Самарские спортсмены отличились на Чемпионате Приволжского округа Росгвардии

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Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Приволжского округа Росгвардии принес спортсменам Самарского регионального управления сразу несколько призовых мест.

Напомним, что, по уже сложившейся доброй традиции, состязания проводились в Нижегородской области. В турнире принимали участие 20 команд. Их участники представляли соединения, воинские части и территориальные органы. Отличиться на Чемпионатах подобного уровня крайне сложно: ведь в них принимают участие лучшие спортсмены округа. Выходя на рубеж открытия огня, сотрудники и военнослужащие стараются продемонстрировать весь накопленный ими богатейший арсенал технических приемов и наиболее высокие результаты. Итогом становятся сильнейшая конкурентная борьба и минимальный разрыв между соперниками, как следствие - зрелищные выступления.

В этот раз спортсмены сборной Управления Росгвардии по Самарской области трижды вставали на пьедестал турнира. Все они отличились при выполнении упражнений по стрельбе из автомата Калашникова. В упражнении А-8 (на дистанции 75 метров со сменой магазина) лучшими стали военнослужащие Управления Кирилл Б. и Илья Г, занявшие первое и второе место, соответственно.

Кирилл Б. также стал бронзовым призером при выполнении упражнения А-3 (стрельба из АК на дистанции 100 метров).

- Сотрудники и военнослужащие Росгвардии должны в совершенстве владеть табельным оружием – это их ключевой профессиональный навык, поэтому стрельба из автомата, пистолета и снайперской виновки - неотъемлемая часть их подготовки. Победа наших спортсменов наглядно продемонстрировала, что боевая подготовка личного состава в нашем управлении находится на самом высоком уровне, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.