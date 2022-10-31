Самарские спасатели выступили на межрегиональных соревнованиях по гиревому спорту

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В период с 27 по 29 октября 2022 года в Саратове прошли соревнования по гиревому спорту среди главных управлений МЧС России Приволжского федерального округа.

Главная цель соревнований - достижение сотрудниками МЧС России высоко уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к профессии пожарного и спасателя среди молодежи.

Состязания проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. Вес каждой гири составлял 24 кг.

Всего на спортивные подмостки вышли 70 участников в пяти весовых категориях.

Команду Главного управления МЧС России по Самарской области представляла команда, состоящая из 5 сотрудников.

В личном первенстве места среди них распределились следующим образом:

Евгений Евграфов занял 4 место (весовая категория до 63 кг);

Денис Усов также занял 4 место (весовая категория до 68 кг);

Вячеслав Сергеев занял 9 место (весовая категория до 73 кг);

Иван Ивков занял 5 место (весовая категория до 85 кг);

Николай Усатов занял 3 место (весовая категория свыше 85 кг).

В общекомандном зачете команда Главного управления МЧС России по Самарской области заняла 5 место.

Фото: ГУ МЧС СО