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Самарские спасатели соревновались в помощи пострадавшим в ДТП

11 марта 2021 12:03
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Самарские спасатели соревновались в помощи пострадавшим в ДТП

В Самаре прошел 1 этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте.

В 3 пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области прошел 1 этап соревнований на звание «Лучшая команда пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2021 году».

В состязаниях, проводимых на базе 5 пожарно-спасательной части, приняли участие 17 команд, сообщает облМЧС.

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