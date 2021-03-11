Самарские спасатели соревновались в помощи пострадавшим в ДТП

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В Самаре прошел 1 этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте.



В 3 пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области прошел 1 этап соревнований на звание «Лучшая команда пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2021 году».



В состязаниях, проводимых на базе 5 пожарно-спасательной части, приняли участие 17 команд, сообщает облМЧС.