Самарские пятиборцы - бронзовые призеры "Зимнего турнира"

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В Москве прошел традиционный «Зимний турнир» по современному пятиборью, которым спортсмены ежегодно открывают новый соревновательный сезон. В состязаниях приняли участие восемь российских команд. Сборная Самарской области (Александр Лифанов, Дмитрий Лукач, Андрей Смирнов, Кирилл Мануйло) завоевали бронзовые медали в командном турнире, набрав по итогу соревнований — 4260 очков. Победителями турнира стали представители Санкт-Петербурга (4337). Серебро у команды Нижегородской области (4323).

В личном зачете лучший результат продемонстрировал Александр Лифанов, ставший восьмым.

Фото: pixabay.com