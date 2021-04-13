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Самарские пловцы выполнили норматив для участия в Паралимпийских играх

13 апреля 2021 13:23
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Самарские пловцы выполнили норматив для участия в Паралимпийских играх

В Уфа состоялся чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем принимали участие более 250 спортсменов из 39 регионов страны. В чемпионате выступала команда Самарской области, которая завоевала 18 медалей, сообщает Минспорта региона.

Кроме того, Сергей Сухарев и Вячеслав Ленский выполнили квалификационный норматив для участия в Паралимпийских играх в Токио.

Иван Цыпленков — 1 место на дистанции 100 метров на спине  в классе спортсменов S1 с результатом 3:15,82 (РЕКОРД РОССИИ), 2 место на дистанции 100 метров на спине  в объединенном классе спортсменов S1-S2 с результатом 3:16,54 (РЕКОРД РОССИИ В КЛАССЕ S1), 1 место на дистанции 50 метров брасс в классе спортсменов SВ1 с результатом 1:57,62 (РЕКОРД РОССИИ), 3 место на  дистанции 50 метров на спине.

Сергей Сухарев — 1 место на  дистанции 50 метров вольным стилем в классе спортсменов S7 (Паралимпийская дистанция)1 место на дистанции 100 метров вольный стиль, 2 место на дистанции 200 метров комплексное плавание, 3 место на  дистанции 50 метров баттерфляй.

Вячеслав Ленский — 1 место на дистанции 100 метров на спине в классе спортсменов S6 (выполнен Паралимпийский норматив)2 место на  дистанции 400 метров вольным стилем в классе спортсменов S6 (выполнен Паралимпийский норматив),  3 место на  дистанции 50 метров вольным стилем, 3 место на дистанции 100 метров вольный стиль в классе (выполнен Паралимпийский норматив).

Яна  Костина — 1 место на дистанции 100 метров на спине в классе спортсменов S1, 2 место на  дистанции 50 метров на спине в классе спортсменов S1.

Кирилл Пульвер — 3 место на  дистанции 50 метров баттерфляй в классе спортсменов S6, 3 место на  дистанции 400 метров вольным стилем в классе спортсменов, 3 место на  дистанции 200 метров комплексное плавание.

Егор Щевелев —  2 место на  дистанции 50 метров вольным стилем в классе спортсменов S6.

Марина Запевалова — 3 место на  дистанции 100 метров брассом в классе спортсменов Sb9.

В соревнованиях также принимали участие Елизавета Тимонина (лучший результат — 4 место на дистанции 50 метров вольным стилем в классе спортсменов S8), Василий Беляев (4 место на  дистанции 100 брассом  в классе спортсменов Sb4), Альбина Петрукович (8 место на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем в классе спортсменов S9), Татьяна Безногова  (13 место на  дистанции 100 метров на спине в классе спортсменов S10).

По итогу национального чемпионата будет сформирован состав сборной команды России на чемпионат Европы 2021 года, который состоится c 16 по 22 мая в Португалии.

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