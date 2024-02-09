Самарские керлингисты на колясках отличились на чемпионате России

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С 29 января по 5 февраля на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае на тренировочной арене "Айсберг" проходил чемпионат России по керлингу на колясках 2024 года.



Впервые в истории керлинга на колясках разыгрывалось звание чемпионов России в дисциплине смешанные пары. В состязаниях приняли участие 16 команд из разных регионов РФ. Самарскую область представляли две команды.



На групповом этапе команда Елена Лебедева / Игорь Ружейников одержала 4 победы и в трех поединках уступила, заняв по рейтингу 4-е место в группе. Команда Лада Зиновьева / Василий Петин с тремя победами в активе стала 6-й. В плей-офф, в котором разыгрывались медали чемпионата, самарские команды не вышли.



Первым чемпионом России в этой дисциплине стала команда из Краснодарского края Олеся Черных / Максим Краснов.



А Лада Зиновьева получила приз от Федерации керлинга Краснодарского края за лучший тестовый бросок.



Президент Федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов отметил, что для самарских спортсменов дисциплина смешанные пары с ПОДА является новой, и в федерации ее планируют активно развивать.



А уже сегодня, 9 февраля, в Красноярске начнется турнир по керлингу в рамках Всероссийской спартакиады-2024. Самарскую область на этих соревнованиях представят Полина Богатова и Данила Сазонов.