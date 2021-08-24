Самарские игроки в шашки отличились в Турции

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В Каппадокии (Турция) завершился чемпионат Европы по шашкам-64. В мужском турнире приняли участие 36 спортсменов из 7 стран. В молниеносной программе бронзовую медаль завоевал международный гроссмейстер Олег Дашков. Победителем турнира стал россиянин Гаврил Колесов, серебро — у Феликса Шепеля (Украина).

В командном турнире в формате молниеносной игры приняли участие 10 команд. В составе российской сборной выступили три представителя Самарской области – Олег и Вадим Дашковы, Фахрутдин Канюкаев, завоевавшие золотые медали, сообщает Минспорта

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