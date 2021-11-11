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Самарская "Жемчужина" - победитель этапа Кубка России по синхронному катанию на коньках

11 ноября 2021 13:10
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Самарская "Жемчужина" - победитель этапа Кубка России по синхронному катанию на коньках

В Москве на ледовой арене «Мечта» состоялся I этап Кубка России по синхронному катанию на коньках.

Команда Самарской области «Жемчужина» (СШОР №1, тренер – Валентина Цаплева) стала обладательницами золотых медалей в категории «мастера спорта», набрав по итогам соревнований 205.54 баллов. Серебро – у команды «Кристалл Айс» (Москва, 201.25). Бронза – у представительниц Омской области команды «Аквамарин» (181.50).

— «Команда мастеров спорта «Жемчужина» была собрана впервые только в этом сезоне и уже добилась высоких результатов. Даже несмотря на пандемию и введенные коронавирусные ограничения, девушки смогли обогнать соперниц из других городов и взойти на пьедестал почета. У наших спортсменок замечательный уровень физической подготовки. Победа на Кубке России – это огромная заслуга тренерского штаба в лице Валентины Цаплевой, которая работает практически на износ и раскрывает потенциал самарских спортсменок», — отметила президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.

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