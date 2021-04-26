Самарская сборная стала призером чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

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Чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии России проводился на полигоне войскового стрельбища в Дзержинске (Нижегородская обл.)

В состязаниях приняли участие 180 военнослужащих и сотрудников в составе 20 команд, представляющих соединения, воинские части и территориальные органы. Участники чемпионата соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.



Спортсмены Управления Росгвардии по Самарской области привезли две медали личного первенства: "золото" в стрельбе из автомата Калашникова и "бронзу" в стрельбе из пистолета Макарова. Итогом состязаний для росгвардейской сборной из Самары стало серебро командного турнира.

Кубки и медали победителям вручал первый заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов.

«Стрельба является неотъемлемой частью подготовки военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии. Данные соревнования показали, что боевая подготовка личного состава Управления Росгвардии по Самарской области находится на высоком уровне. Однако результаты, которые продемонстрировала наша сборная, продемонстрировали тот вектор, в котором мы будем продолжать движение по совершенствованию прикладных навыков», - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления старший лейтенант Михаил Баев.