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Самарская сборная по пара-сноубордингу получит помощь от Губернатора

11 февраля 2021 13:05
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Самарская сборная по пара-сноубордингу получит помощь от Губернатора

Активисты ОНФ обратились к Губернатору Самарской области с просьбой о приобретении протеза для параспортсменов, завоевавших медали на чемпионате России по пара-сноуборду.

Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-тилетнем возрасте из-за онкологического заболевания, первую в жизни тренировку по сноуборду провел 2 января 2020 года. Через месяц Сергей завоевал 2 серебряные медали на Кубке России, где уже в декабре был награжден золотой медалью. Еще один Самарский пара-сноубордист Константин Ганечкин остался без руки и ноги, но это не помешало ему рискнуть и выиграть бронзовую медаль Чемпионата России.

      Обычные бытовые протезы можно использовать только в самом начале тренировок. А для профессионального занятия спортом необходимы специальный коленный модуль и стопа, которые могут сгибаться и разгибаться в момент управления сноубордом. Их производством занимается немецкая фирма. Стоимость одного такого модуля около 1 200 000 рублей.

Специальный протез для Сергея был предоставлен компанией «Ottobock» на месяц для тестирования. Благодаря достижениям спортсменов, этот срок удалось увеличить на год. Но теперь, в связи с возросшим спросом на зимние виды спорта, протез отзывают для тестирования уже другими спортсменами. 

Эксперты ОНФ отмечают, что наличие двух таких протезов могут быть использованы не только профессиональными спортсменами, но и жителями региона с ограниченные возможности здоровья, которые только хотят заняться адаптивным спортом. 

В сложившейся ситуации, активисты Народного фронта провели переговоры с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в ходе которых было дано поручение о выделении необходимого финансирования и помощи в приобретении протезов. Также активисты обратились в Самарский областной Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» с предложением о создании и производстве специальных протезов на территории региона.

Инициатива по развитию в Самаре пара-сноубординга принадлежит тренеру по сноуборду, члену регионального штаба Общероссийского народного фронта Дмитрию Волобоеву.

«Пара-сноуборд – это возможность встать на доску даже для людей с тяжелой формой ампутацией ног. Уже спустя год мы видим результат нашей работы, к нам обращаются желающие попробовать себя в этом виде спорта из разных регионов нашей страны. Также ведется активный обмен опытом с зарубежными коллегами из Армении и консультационная поддержка Румынских спортсменов. На достигнутом останавливаться не собираемся, пара-сноубординг будем развивать и дальше» - рассказал Дмитрий.

Развитие пара-сноуборда в регионе также способствует улучшению социализации людей с ограниченными возможностями, а благодаря отсутствию необходимости в специально оборудованных спортивных объектах и инфраструктуре, заниматься этим видом спорта сможет каждый. 

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин отметил: «Наша задача, сделать так, чтобы адаптивным спортом мог заняться любой желающий с ограниченными возможностями. Своими достижениями наши ребята доказали, что ничего невозможного нет» 

Фото pixabay.com

 

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