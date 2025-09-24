Я нашел ошибку
Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта

24 сентября 2025 11:04
70
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
 

63-й регион вошел в топ-3 рейтинга эффективности развития сферы физкультуры и спорта в субъектах РФ. Это было объявлено в ходе заседания правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", которое состоялось в Москве под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет Сова.

Как отметил вице-премьер, на оперативных совещаниях у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина регулярно рассматривается мониторинг реализации госпрограмм.

- На сегодняшний день уровень исполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" составляет более 99 %. В ней консолидированы все источники, включая региональные, федеральные бюджеты и частные инвестиции. Отмечу, это инвестиции в здоровье нашей страны, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что для оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта Минспортом готовится соответствующий рейтинг. По итогам 2024 года в топ-3 вошла Самарская область.

- Это высокая оценка нашей общей работы - Правительства области, муниципалитетов, спортивных федераций и всех, кто любит спорт. Топ-3 - прямое доказательство того, что мы движемся в правильном направлении, - считает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе заседания комиссии доложил, что в 71 регионе фиксируется устойчивый рост расходов на массовый спорт, включая закупку оборудования, содержание объектов, проведение мероприятий и оплату труда специалистов.

- Эти направления дают видимый результат, в то время как капитальное строительство и ремонт - эффект более отложенный, но стратегически важный, - сказал Михаил Дегтярев.

- Мы строим и ремонтируем спортивные объекты, закупаем оборудование, проводим массовые мероприятия. Отдельная наша гордость - областная программа "Мастер спорта", которая позволила существенно нарастить поддержку тех, кто посвятил себя спорту, - подчеркнул руководитель Самарской области. - Мы и дальше будем активно работать как над развитием массового спорта, так и над стратегически важными проектами капитального строительства.

Напомним, что с 5 по 7 ноября Самарская область примет международный форум "Россия - спортивная держава" (12+).

