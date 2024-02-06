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Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"

6 февраля 2024 13:01
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Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России"

10 февраля Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России". Центральный старт в нашем регионе пройдет в Самаре на трассах "Чайки".

Комиссия по допуску участников работает ежедневно с 12:00 до 20:00, в день проведения гонки - с 08:30 до 10:00 (на дистанции 5 км и 10 км) и с 08:30 до 12:00 (на массовый забег 2 км) по адресу: Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, главный корпус ГАУ ДО СО СШ "Чайка", пресс-центр, 2-й этаж, вход со двора.

Индивидуальные участники предоставляют в комиссию по допуску:
✅ паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
✅ полис ОМС (оригинал);
✅ медицинский допуск (оригинал и копия) или документ за личной подписью о персональной ответственности за свое здоровье (только для участников старше 17 лет).

 Продолжается регистрация участников гонки через портал Госуслуг. Наберите в поиске "Лыжня России" и пройдите регистрацию - это займет несколько секунд, все данные загрузятся автоматически. Зарегистрировать можно как себя, так и детей.

Внимание! Лично посетить комиссию по допуску нужно и тем участникам, кто уже прошел регистрацию через портал Госуслуг.

 Сувенирная продукция (шапочка) Министерства спорта РФ вручается участникам, занявшим места с 1-го по 150-е на дистанциях 5 км и 10 км.

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