Самарская область принимает чемпионат и первенство России по серфингу

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В акватории Серной Воложки в Красноглинском районе Самары проходят чемпионат и первенство России по серфингу в дисциплинах вейксерфинг и вейкским. Участниками соревнований стали около 100 спортсменов из разных регионов России - от Москвы до Владивостока.



В этих дисциплинах спортсмен должен удержать равновесие, стоя на доске на волнах, создаваемых катером. При этом выполняются различные трюки: прыжки и вращения.



Соревнования среди юниоров в рамках первенства России уже завершены. Участниками стали спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет. В церемонии чествования победителей и призеров первенства России приняли участие президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн и врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Финальные заезды спортсменов можно наблюдать в видеотрансляции.

Фото: минспорта СО

