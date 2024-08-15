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Самарская область принимает чемпионат и первенство России по серфингу

15 августа 2024 18:44
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Участниками соревнований стали около 100 спортсменов из разных регионов России - от Москвы до Владивостока.

В акватории Серной Воложки в Красноглинском районе Самары проходят чемпионат и первенство России по серфингу в дисциплинах вейксерфинг и вейкским. Участниками соревнований стали около 100 спортсменов из разных регионов России - от Москвы до Владивостока.

В этих дисциплинах спортсмен должен удержать равновесие, стоя на доске на волнах, создаваемых катером. При этом выполняются различные трюки: прыжки и вращения.

 Соревнования среди юниоров в рамках первенства России уже завершены. Участниками стали спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет. В церемонии чествования победителей и призеров первенства России приняли участие президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн и врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Финальные заезды спортсменов можно наблюдать в видеотрансляции.

 

Фото:   минспорта СО
 

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