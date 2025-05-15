Самарская область примет участие во всероссийском массовом полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Основной площадкой забега станет прилегающая территория стадиона «Солидарность Самара Арена» - аллея Последняя миля.
Предусмотрено четыре дистанции:
1 км - для начинающих спортсменов старше 6 лет
5 км - для любителей здорового образа жизни старше 16 лет
10 км - для участников старше 18 лет
21,1 км - для участников старше 18 лет
Расписание:
08:50 - церемония открытия
09:00 - 1 км
10:00 - 21,1 км, 10 км
11:00 - 5 км
11:35, 12:30, 13:00, 13:25 - награждение
Организаторы обращают внимание, что для участия в забеге на любой из дистанций необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет - письменное разрешение родителей.
Каждый участник получит брендированную футболку, медаль на финише и электронный сертификат участника.
Регистрация на сайте: забег.рф.
Выдача стартовых пакетов 22 мая и 23 мая в ТЦ «Гудок» (Самара, Красноармейская, 131). При себе необходимо иметь паспорт и оригинал медицинской справки.