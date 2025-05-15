Самарская область примет участие во всероссийском массовом полумарафоне «ЗаБег.РФ»

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Основной площадкой забега станет прилегающая территория стадиона «Солидарность Самара Арена» - аллея Последняя миля.



Предусмотрено четыре дистанции:

1 км - для начинающих спортсменов старше 6 лет

5 км - для любителей здорового образа жизни старше 16 лет

10 км - для участников старше 18 лет

21,1 км - для участников старше 18 лет



Расписание:

08:50 - церемония открытия

09:00 - 1 км

10:00 - 21,1 км, 10 км

11:00 - 5 км

11:35, 12:30, 13:00, 13:25 - награждение



Организаторы обращают внимание, что для участия в забеге на любой из дистанций необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет - письменное разрешение родителей.



Каждый участник получит брендированную футболку, медаль на финише и электронный сертификат участника.



Регистрация на сайте: забег.рф.



Выдача стартовых пакетов 22 мая и 23 мая в ТЦ «Гудок» (Самара, Красноармейская, 131). При себе необходимо иметь паспорт и оригинал медицинской справки.