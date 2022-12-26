Самарская область получила отечественные сноуборды и горные лыжи от Минпромторга России

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На лыжной базе «Чайка» состоялась передача 30 комплектов сноубордов и 15 комплектов горных лыж для воспитанников ГАУ СО «СШОР №1».

Новый спортивный инвентарь и оборудование поставляется для спортивных учреждений министерством промышленности и торговли Российской Федерации по всей стране в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

«Реализация программы помогает обеспечить спортивные организации новым качественным инвентарем, который изготовляется отечественными производителями. Это хорошее подспорье для развития детско-юношеского спорта», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Ранее Минпромторг России уже поставил в 63 регион аппаратно-программные комплексы для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности детей, комплекты оборудования для спортивной борьбы, спортивные байдарки и хоккейные клюшки «Заряд».

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Всего за 5 лет в области реконструировали и построили более 135 спортобъектов.

Детско-юношеский спорт - один из ключевых элементов, обеспечивающих вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание. Система подготовки спортивного резерва Самарской области сегодня включает 48 организаций, в том числе, 42 – в сфере физкультуры и спорта, 6 – в сфере образования. По программам спортивной подготовки в регионе занимаются более 33000 спортсменов.

Фото: пресс-служба правительствыа СО