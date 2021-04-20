Самарская команда - вице-чемпион России по футзалу

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В Астрахани состоялся чемпионат России по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха (спорт глухих). В турнире принимала участие сборная команда Самарской области.



Наши ребята успешно преодолели групповой этап. В 1\4 финала самарская команда обыграла соперников из Брянской области (3:2), в 1\2 финала - Санкт-Петербург (2:0). В финале самарцы уступили команде Воронежской области.



За сборную самарской области выступали Терентьев Тимур, Мафтеуца Роман, Маскальчук Игнат, Новиков Илья, Куркин Михаил, Рыбаков Дмитрий, Арзамасов Александр, Пашаев Владимир, Никифоров Александр, Цедин Александр, Ловицкий Владимир.



По итогам чемпионата в состав сборной России для участия в чемпионате Евпроы были включены 6 самарских футболистов - Маскальчук Игнат, Мафтеуца Роман, Новиков Илья, Куркин Михаил, Рыбаков Дмитрий, Арзамасов Александр.