Самарская команда «Крылья Мечты» получила форму от именитого футболиста

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Самарский детский футбольный клуб «Крылья Мечты» получил футбольную форму и мячи от “Чемпиона России в составе московского «Спартака», экс-игрока сборной России Дмитрия Комбарова. Последние два сезона он выступал за самарские «Крылья Советов».

В команде “Крылья мечты” занимаются дети с с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Это уже не первый раз, когда Комбаров поддерживает эту футбольную команду. Ранее футболист дарил ребятам зимнюю экипировку. Также Дмитрий Комбаров поддерживал другие благотворительные проекты, передает sportssmi.ru.