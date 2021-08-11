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Самарская команда «Крылья Мечты» получила форму от именитого футболиста

11 августа 2021 19:39
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В команде “Крылья мечты” занимаются дети с с ограниченными возможностями здоровья.

Самарский детский футбольный клуб «Крылья Мечты» получил футбольную форму и мячи от “Чемпиона России в составе московского «Спартака», экс-игрока сборной России Дмитрия Комбарова. Последние два сезона он выступал за самарские «Крылья Советов».

В команде “Крылья мечты” занимаются дети с с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Это уже не первый раз, когда Комбаров поддерживает эту футбольную команду. Ранее футболист дарил ребятам зимнюю экипировку. Также Дмитрий Комбаров поддерживал другие благотворительные проекты, передает sportssmi.ru.

Теги: «Крылья Мечты» новая форма

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