Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо

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В конце января прошел первый в 2024 году турнир Мировой серии по дзюдо. Соревнования с участием 600 претендентов на олимпийские лицензии из 90 стран состоялись в Португалии. В их числе были 25 представителей нашей страны.



Самарская спортсменка Дарья Курбонмамадова, воспитанница тренера Сергея Герасимова, стала призером в весовой категории 57 кг. Она успешно дошла до финала, но в решающем поединке с кореянкой Мими Хео пропустила результативный контрвыпад соперницы, завершившийся осаекоми - удержанием. Дарья завершила турнир на втором месте.



- Финал получился не таким, как планировалось, – отметила Дарья Курбонмамадова. – Тем не менее, я довольна итоговым результатом. Задача-минимум выполнена, рейтинговые очки получены. Что касается кореянки, ранее с ней не встречалась. Можно сказать, прощупала ее на будущее и теперь знаю, что попробовать в следующий раз.



Благодаря набранным рейтинговым очкам Дарья Курбонмамадова сохраняет шансы стать участницей Олимпийских игр в 2024 году.