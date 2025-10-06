Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20

77

В Индонезии состоялось молодежное первенство мира по самбо, в котором приняли участие сильнейшие молодые самбисты мира.

Представительница сборной России самарская спортсменка Полина Ерькина одержала победу в весовой категории до 72 кг и завоевала звание победителя первенства мира среди юниорок до 20 лет.

Полина успешно преодолела четверть- и полуфинальные поединки. Финал против Акбот Кидярали из Казахстана выдался напряженным: проигрывая по ходу встречи 1 балл за 14 секунд до окончания схватки Полина провела результативный бросок и вырвала победу у неуступчивой соперницы.

Тренеры победительницы первенства мира - Анна Сараева и Александра Ехлаева.