«Samara Open» побил рекорд: участие в турнире по баскетболу 3х3 приняли 324 российских команды

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В субботу, 26 августа, в Самаре на площади Куйбышева проходит грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. За время проведения турнир уже стал визитной карточкой региона. Утром перед открытием соревнований состоялось традиционное возложение цветов к памятной доске, которая установлена на доме, где жил тренер. Почтить память Юрия Павловича собрались ветераны, тренеры, любители баскетбола, воспитанники Тюленева, среди которых и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Юрий Павлович Тюленев – один из лучших тренеров куйбышевского и самарского баскетбола, воспитавший целую плеяду успешных игроков. Среди них более 20 мастеров спорта, 33 кандидата в мастера спорта, олимпийские чемпионы.

Мастер спорта СССР, некогда игрок и тренер куйбышевской команды «Строитель» Евгений Усов рассказал, что Юрий Павлович Тюленев запомнился очень добрым человеком, любящим детей, в которых он вкладывал знания, воспитывал крепость духа и силу воли. «К своим воспитанникам он относился как к своим детям. С ними он проводил практически весь день: первая тренировка начиналась в 7 утра, а последняя в 6 вечера. Это был очень увлеченный своим делом человек, – рассказал ветеран баскетбола. – Замечательно, что в его честь в Самарской области уже много лет проходит турнир среди молодежи. Сейчас баскетбол очень хорошо развивается в нашем регионе».

Работая в детско-юношеской спортивной школе, Юрий Павлович за многие годы стал тренером для тысяч ребят, которые, став уже взрослыми людьми, гордятся быть его воспитанниками, навсегда сохранив память о нем как настоящем наставнике. «Он был жестким и справедливым тренером, каким и должен быть каждый спортивный наставник. Он не просто нас тренировал, он учил нас жить, прививал нам дух победителей», – отметил ученик Юрия Тюленева, директор самарской спортивной школы олимпийского резерва № 13 им. О.Д. Артешиной Алексей Саяпин.

Юрий Павлович – участник Великой Отечественной войны. Он дошел до Берлина и заслужил множество наград: орден «Красной звезды», орден «За заслуги перед Отечеством», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией». Получил два тяжелых ранения.

Легендарного тренера не стало в 2008 году. Дмитрий Азаров, в школьные годы тренировавшийся у Юрия Павловича Тюленева, выступил с инициативой увековечить память наставника. Идею поддержали другие многочисленные воспитанники наставника, баскетбольная общественность региона. На доме, где жил заслуженный тренер – в Самаре на улице Садовой, 212б – была установлена мемориальная доска, а в память о нем ежегодно проводят турнир по баскетболу.

В этом году «Samara Open» проводят уже в 14-й раз. За это время соревнования, начинавшиеся как городские, выросли до события всероссийского уровня, став одними из самых масштабных по баскетболу 3х3 в стране.

«Рад тому, что наш турнир, посвященный памяти великого самарского тренера Юрия Павловича Тюленева – фронтовика, который дошел Берлина, был награжден орденами и медалями нашей страны, проходит в 14-й раз. Память о нашем, моем наставнике мы с друзьями и товарищами, нашей командой мы пронесем через всю жизнь», – подчеркнул Глава региона.

Самарская область сегодня один из лидеров в стране по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне, руководством Российской федерации баскетбола. Активное развивается баскетбольное движение – от массового до профессионального. Кумирами мальчишек и девчонок становятся игроки БК «Самара», которые с прошлого года играют в самом престижном турнире российского баскетбола – в Единой Лиге ВТБ.

Ветеран самарского баскетбола Сергей Ремешкин отметил, что турнир открывает новый сезон для всех профессионалов и любителей. «Здорово, что сегодня на площади собралось столько людей: профессионалов, любителей, зрителей, которые любят баскетбол. Сегодня в Самарской области активно создается вся необходимая инфраструктура для детей, подростков и взрослых», – сказал он.

Уроженец Харьковской области Роман Щербак после переезда в Кинель-Черкасский район продолжил занятие любимым спортом. «Я постоянно участвую в тренировках, играю в 3х3 и 5х5. Очень рад, что удалось приехать на турнир «Samara Open», где классная атмосфера. Никогда не участвовал в подобных соревнованиях. Сегодня я наблюдаю за игрой команд, а в следующем году хочу сам принять участие», – поделился впечатлениями спортсмен.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия турнира – признание особого статуса педагогических работников и повышение престижа профессии тренера. Корты «Samara Open» в этом году носят имена выдающихся баскетбольных тренеров Самарской области, которые внесли особый вклад в развитие баскетбола в регионе. В центре площади был установлен уникальный арт-объект – видео-книга «Тренеры, Педагоги, Наставники».

«Очень рад, что сегодня здесь, на кортах «Samara Open», мы вспоминаем имена выдающихся наставников Самарской области, тренеров баскетбола. Каждый корт – именной. А на экране имена тренеров, которые внесли вклад в развитие этого вида спорта. Давайте вспомним каждого из них, вспомним с теплотой и благодарностью и продолжим их дело. Давайте воздадим должное наставникам, нашим учителям. У каждого из нас они есть», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Отдельно руководитель области поприветствовал команды, сильные духом, которые показали настоящее мастерство и самоотверженность – баскетболистов-колясочников из Ульяновска и Димитровграда. «Мы уже договорились, что обязательно сделаем такую команду и здесь, в Самарской области. Мы создаем центр параолимпийских видов спорта, я дал соответствующее поручение, и будем поддерживать сильных духом людей по разным направлениям спорта, конечно, и по баскетболу 3х3», – подчеркнул Губернатор.

В этом году турнир собрал 324 команды, более 1300 спортсменов – это абсолютный рекорд. «Очень рад, что турнир собирает тысячи людей разных поколений – мальчишек и девчонок, пап и мам, дедушек и бабушек, которые вновь выходят на корт. Сегодня будут победители, но как всегда не будет побежденных, потому что мы одна команда, – отметил Дмитрий Азаров. – Нас объединит игра с мячом – баскетбол. Спасибо за вашу активность, спортивность, приверженность к здоровому образу жизни, спасибо, что вы сильны духом и телом. В этот день мы вспомним и наших героев, которые на рубежах нашей страны защищают все, что для нас дорого и свято, следуя примерам фронтовиков, нашего Героя Юрия Павловича Тюленева. Они сегодня защищают нашу Родину и обеспечивают мирное небо, под которым мы можем собираться и проводить спортивные состязания».

Фото: Андрей Савельев