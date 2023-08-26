Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева.
«Samara Open» побил рекорд: участие в турнире по баскетболу 3х3 приняли 324 российских команды
Ко всей продукции у фермера строгие требования по экологической чистоте.
Весь борщевой набор на своих 20 га выращивает овощевод из Шигонского района Алексей Крылов
Дмитрий Горшков выполнил мурал «Открытие возможностей». 
Работа Дмитрия Горшкова из Самары признана лучшей на  IV фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»
Чтобы обсудить, какая дополнительная помощь необходима, в том числе по вопросам, которые требуют отработки на федеральном уровне.
Дмитрий Азаров в Богатовском районе встретился с семьями участников СВО
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции.
В Тольятти полицейские ищут пропавшего подростка
Пешеход госпитализирован.
Шел на красный свет: пешеход попал под колеса "Приоры" на переходе в Самаре
Она госпитализирована.
В Промышленном районе Самары при столкновении двух иномарок пострадала  женщина-пешеход
Момент хищения 16 банок пива попал на камеры видеонаблюдения.
В Сызрани  мужчина взял палетку с пивом в магазине и ушел не оплатив
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.71
0.31
EUR 102.26
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Samara Open» побил рекорд: участие в турнире по баскетболу 3х3 приняли 324 российских команды

26 августа 2023 15:31
80
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева.

В субботу, 26 августа, в Самаре на площади Куйбышева проходит грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. За время проведения турнир уже стал визитной карточкой региона. Утром перед открытием соревнований состоялось традиционное возложение цветов к памятной доске, которая установлена на доме, где жил тренер. Почтить память Юрия Павловича собрались ветераны, тренеры, любители баскетбола, воспитанники Тюленева, среди которых и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Юрий Павлович Тюленев – один из лучших тренеров куйбышевского и самарского баскетбола, воспитавший целую плеяду успешных игроков. Среди них более 20 мастеров спорта, 33 кандидата в мастера спорта, олимпийские чемпионы.

Мастер спорта СССР, некогда игрок и тренер куйбышевской команды «Строитель» Евгений Усов рассказал, что Юрий Павлович Тюленев запомнился очень добрым человеком, любящим детей, в которых он вкладывал знания, воспитывал крепость духа и силу воли. «К своим воспитанникам он относился как к своим детям. С ними он проводил практически весь день: первая тренировка начиналась в 7 утра, а последняя в 6 вечера. Это был очень увлеченный своим делом человек, – рассказал ветеран баскетбола. – Замечательно, что в его честь в Самарской области уже много лет проходит турнир среди молодежи. Сейчас баскетбол очень хорошо развивается в нашем регионе».

Работая в детско-юношеской спортивной школе, Юрий Павлович за многие годы стал тренером для тысяч ребят, которые, став уже взрослыми людьми, гордятся быть его воспитанниками, навсегда сохранив память о нем как настоящем наставнике. «Он был жестким и справедливым тренером, каким и должен быть каждый спортивный наставник. Он не просто нас тренировал, он учил нас жить, прививал нам дух победителей», – отметил ученик Юрия Тюленева, директор самарской спортивной школы олимпийского резерва № 13 им. О.Д. Артешиной Алексей Саяпин.

Юрий Павлович – участник Великой Отечественной войны. Он дошел до Берлина и заслужил множество наград: орден «Красной звезды», орден «За заслуги перед Отечеством», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией». Получил два тяжелых ранения.

Легендарного тренера не стало в 2008 году. Дмитрий Азаров, в школьные годы тренировавшийся у Юрия Павловича Тюленева, выступил с инициативой увековечить память наставника. Идею поддержали другие многочисленные воспитанники наставника, баскетбольная общественность региона. На доме, где жил заслуженный тренер – в Самаре на улице Садовой, 212б – была установлена мемориальная доска, а в память о нем ежегодно проводят турнир по баскетболу.

В этом году «Samara Open» проводят уже в 14-й раз. За это время соревнования, начинавшиеся как городские, выросли до события всероссийского уровня, став одними из самых масштабных по баскетболу 3х3 в стране.

«Рад тому, что наш турнир, посвященный памяти великого самарского тренера Юрия Павловича Тюленева – фронтовика, который дошел Берлина, был награжден орденами и медалями нашей страны, проходит в 14-й раз. Память о нашем, моем наставнике мы с друзьями и товарищами, нашей командой мы пронесем через всю жизнь», – подчеркнул Глава региона.

Самарская область сегодня один из лидеров в стране по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне, руководством Российской федерации баскетбола. Активное развивается баскетбольное движение – от массового до профессионального. Кумирами мальчишек и девчонок становятся игроки БК «Самара», которые с прошлого года играют в самом престижном турнире российского баскетбола – в Единой Лиге ВТБ.

Ветеран самарского баскетбола Сергей Ремешкин отметил, что турнир открывает новый сезон для всех профессионалов и любителей. «Здорово, что сегодня на площади собралось столько людей: профессионалов, любителей, зрителей, которые любят баскетбол. Сегодня в Самарской области активно создается вся необходимая инфраструктура для детей, подростков и взрослых», – сказал он.

Уроженец Харьковской области Роман Щербак после переезда в Кинель-Черкасский район продолжил занятие любимым спортом. «Я постоянно участвую в тренировках, играю в 3х3 и 5х5. Очень рад, что удалось приехать на турнир «Samara Open», где классная атмосфера. Никогда не участвовал в подобных соревнованиях. Сегодня я наблюдаю за игрой команд, а в следующем году хочу сам принять участие», – поделился впечатлениями спортсмен.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия турнира – признание особого статуса педагогических работников и повышение престижа профессии тренера. Корты «Samara Open» в этом году носят имена выдающихся баскетбольных тренеров Самарской области, которые внесли особый вклад в развитие баскетбола в регионе. В центре площади был установлен уникальный арт-объект – видео-книга «Тренеры, Педагоги, Наставники».

«Очень рад, что сегодня здесь, на кортах «Samara Open», мы вспоминаем имена выдающихся наставников Самарской области, тренеров баскетбола. Каждый корт – именной. А на экране имена тренеров, которые внесли вклад в развитие этого вида спорта. Давайте вспомним каждого из них, вспомним с теплотой и благодарностью и продолжим их дело. Давайте воздадим должное наставникам, нашим учителям. У каждого из нас они есть», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Отдельно руководитель области поприветствовал команды, сильные духом, которые показали настоящее мастерство и самоотверженность – баскетболистов-колясочников из Ульяновска и Димитровграда. «Мы уже договорились, что обязательно сделаем такую команду и здесь, в Самарской области. Мы создаем центр параолимпийских видов спорта, я дал соответствующее поручение, и будем поддерживать сильных духом людей по разным направлениям спорта, конечно, и по баскетболу 3х3», – подчеркнул Губернатор.

В этом году турнир собрал 324 команды, более 1300 спортсменов – это абсолютный рекорд. «Очень рад, что турнир собирает тысячи людей разных поколений – мальчишек и девчонок, пап и мам, дедушек и бабушек, которые вновь выходят на корт. Сегодня будут победители, но как всегда не будет побежденных, потому что мы одна команда, – отметил Дмитрий Азаров. – Нас объединит игра с мячом – баскетбол. Спасибо за вашу активность, спортивность, приверженность к здоровому образу жизни, спасибо, что вы сильны духом и телом. В этот день мы вспомним и наших героев, которые на рубежах нашей страны защищают все, что для нас дорого и свято, следуя примерам фронтовиков, нашего Героя Юрия Павловича Тюленева. Они сегодня защищают нашу Родину и обеспечивают мирное небо, под которым мы можем собираться и проводить спортивные состязания».

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023, 21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
На конференции обозначили приоритеты развития образования. Образование
681
В среду, 23 августа, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Министр просвещения России Сергей Кравцов.
23 августа 2023, 23:22
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку проектов по строительству и капремонту школ в Самарской области
В среду, 23 августа, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Министр просвещения России Сергей Кравцов. Общество
596
Среди награждаемых - многодетные семьи, военнослужащие, педагоги, представители предприятий и общественных организаций региона, работники сферы культуры, СМИ, муниципального управления. 
23 августа 2023, 19:04
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям области
Среди награждаемых - многодетные семьи, военнослужащие, педагоги, представители предприятий и общественных организаций региона, работники сферы культуры,... Общество
552
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
410
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
358
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
351
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
681
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
719
Весь список