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С 5 по 7 апреля в Салехарде проходит финал Кубка России по синхронному катанию на коньках

5 апреля 2024 13:49
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С 5 по 7 апреля в Салехарде проходит финал Кубка России по синхронному катанию на коньках

С 5 по 7 апреля в Салехарде проходит финал Кубка России по синхронному катанию на коньках среди мастеров спорта и всероссийские соревнования "Кубок Арктики" среди кандидатов в мастера. Они будут соревноваться в короткой и произвольной программе.

Также пройдут выступления фигуристов в финале турнира шоу-программ. Впервые этот турнир состоялся в декабре 2023 года в Самаре. В рамках шоу-программ зрителей ждут самые необыкновенные зрелищные номера команд, включающие красочное световое шоу.

В финал прошли первые 10 команд по рейтингу - это сильнейшие команды страны из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Московской, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Это около 200 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше.

Наш регион на соревнованиях представят тольяттинская "Жемчужина" и самарский "Твинкл Айс".

Организация спортивных мероприятий и развитие спорта решает задачи федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Фото: департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа

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