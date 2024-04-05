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С 5 по 7 апреля в Салехарде проходит финал Кубка России по синхронному катанию на коньках среди мастеров спорта и всероссийские соревнования "Кубок Арктики" среди кандидатов в мастера. Они будут соревноваться в короткой и произвольной программе.



Также пройдут выступления фигуристов в финале турнира шоу-программ. Впервые этот турнир состоялся в декабре 2023 года в Самаре. В рамках шоу-программ зрителей ждут самые необыкновенные зрелищные номера команд, включающие красочное световое шоу.



В финал прошли первые 10 команд по рейтингу - это сильнейшие команды страны из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Московской, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Это около 200 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше.



Наш регион на соревнованиях представят тольяттинская "Жемчужина" и самарский "Твинкл Айс".



Организация спортивных мероприятий и развитие спорта решает задачи федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".



Фото: департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа