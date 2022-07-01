С 4 июля 2022 года в России стартует оформление Карты болельщика

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Самый простой способ получения Карты болельщика в Самарской области – через портал Госуслуг. Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию в соответствующем разделе.

Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить Карту болельщика могут их родители или законные представители в своём личном кабинете на портале Госуслуг.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты болельщика. Где это можно сделать в Самаре, смотрите в наших карточках