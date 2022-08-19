С 2023 года тренеры, работающие в спортивных школах, получат статус педагогов

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Правительство Российской Федерации утвердило правила лицензирования спортивных школ в качестве образовательных организаций в рамках работы по гармонизации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта.



Начиная с 2023 года спортивные центры и школы смогут получить лицензии на образовательную деятельность, а тренеры, работающие в этих учреждениях, - статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.



Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены правила выдачи таких лицензий в упрощенном порядке. Организациям, работающим по программам спортивной подготовки, будет достаточно подать соответствующее заявление в Рособрнадзор. Лицензии, полученные в упрощенном порядке, будут действовать полгода. Затем спортивные центры и школы смогут получить бессрочные лицензии. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года.



Работа ведется в рамках плана мероприятий по реализации изменений в федеральные законы «О физической культуре и спорте» и «Об образовании», который был утвержден правительством в июне 2022 года.

Фото: минспорта СО