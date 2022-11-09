С 1 января 2023 года ГАУ СО УСЦ «Чайка» переименовано в ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка»

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С 01.01.2023 г. ГАУ СО УСЦ «Чайка» в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области №915 от 31.10.2022 г. переименовано в ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка» с открытием отделений по трем видам спорта:

- «Горные лыжи»;

- «Лыжные гонки»;

- «Сноуборд».



С 01.11.2022 г. учреждение объявляет набор в отделение «Лыжные гонки» на этапы спортивной подготовки лиц, в возрасте от 9 лет до 11 лет: начальный этап - без спортивного разряда. Начало занятий с 01.01.2023 г., место проведения занятий - ГАУ ДО СШ «Чайка».



Дополнительная информация по телефонам: (846) 950-09-97, 950-19-73 или по электронной почте: chaikasamara@mail.ru.

Фото: минспорта СО