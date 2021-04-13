Руководителем реотделения ДОСААФ России стал депутат Самарской гордумы Александр Чернышев

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С 9 апреля он назначен и.о. председателя, сообщается на сайте добровольной организации.

Александр Чернышев – член партии «Справедливая Россия – За правду», депутат думы Самары шестого и седьмого созывов от Промышленного района. До 1997 года служил офицером в Вооруженных Силах РФ, а после службы в армии работал на руководящих должностях в сфере строительства и производства.

Также он возглавляет общественный совет при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда РФ, входит в общественный совет при УМВД России по г. Самаре, является одним из создателей и директором первого и единственного в России общественного музея футбола.

Во главе самарского отделения ДОСААФ России Александр Чернышев сменил полковника запаса Сергея Ермохина, который руководил организацией с мая 2017 года и покинул этот пост по собственному желанию.

Ермохин считался креатурой бывшего руководителя Приволжско-Уральского военного округа генерала армии Александра Баранова, а его назначению предшествовала затянувшаяся на десять месяцев чехарда с длинным списком претендентов, продвигаемых и лоббируемых на этот пост, пишет Обозрение.