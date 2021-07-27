Россиянки выиграли командные соревнования на ОИ впервые в истории России

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Россиянки завоевали золото по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Подобная награда стала первой в истории России, передают "Известия".

В сумме за четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096 балла), третье — представительницы Великобритании (164,096 балла).

Одним из первых россиянок поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Таким образом, в копилке сборной ОКР шесть золотых медалей.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов