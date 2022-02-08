Россиянин взял бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

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Российский сноубордист Виктор Уайлд 8 февраля завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

35-летний спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере. Победу одержал австриец Бенджамин Карл, вторым стал словенец Тим Мастнак.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России (ОКР) восемь медалей: две золотые, три серебряные и три бронзовые. Сборная находится на третьем месте в общем зачете.

Золото для своей сборной завоевали Александр Большунов в скиатлоне и команда фигуристов. Серебряные медали получили лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и команда по прыжкам на лыжах с трамплина. Бронза на счету фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле и биатлонистов в смешанной эстафете.

Олимпиада-2022 проходит c 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт), пишут "Известия".