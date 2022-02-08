Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы предложили протянуть метро до «Кошелева»
Самарцы предложили протянуть метро до «Кошелева»
В Самарской области отменят повторные ПЦР-тесты на COVID-19 после выздоровления
В Самарской области отменят повторные ПЦР-тесты на COVID-19 после выздоровления
Очередной миллиард вложен в водоснабжение и водоотведение Самары
Очередной миллиард вложен в водоснабжение и водоотведение Самары
Самарские следователи проверят информацию о травмировании рабочего при чистке кровли от снега
Самарские следователи проверят информацию о травмировании рабочего при чистке кровли от снега
Путин вновь обозначил "красные линии", за которые не стоит переступать странам НАТО
Путин вновь обозначил "красные линии", за которые не стоит переступать странам НАТО
Скоростные суда до Ширяево могут запустить в 2022 году
Скоростные суда до Ширяево могут запустить в 2022 году
Россиянин взял бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ
Россиянин взял бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ
На 8 февраля в регионе выявили еще 3815 случаев COVID-19
На 8 февраля в регионе выявили еще 3815 случаев COVID-19
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-0.37
EUR 86.52
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Россиянин взял бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

8 февраля 2022 13:21
91
Россиянин взял бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российский сноубордист Виктор Уайлд 8 февраля завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

35-летний спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере. Победу одержал австриец Бенджамин Карл, вторым стал словенец Тим Мастнак.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России (ОКР) восемь медалей: две золотые, три серебряные и три бронзовые. Сборная находится на третьем месте в общем зачете.

Золото для своей сборной завоевали Александр Большунов в скиатлоне и команда фигуристов. Серебряные медали получили лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и команда по прыжкам на лыжах с трамплина. Бронза на счету фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле и биатлонистов в смешанной эстафете.

Олимпиада-2022 проходит c 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт), пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2022  12:18
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
137
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
8 февраля 2022  10:49
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
169
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
7 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
756
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
7 февраля 2022  13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
585
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
7 февраля 2022  13:21
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
390
Весь список