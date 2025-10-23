Россияне не выступят на Паралимпийских играх-2026

162

Российская сборная не сможет выступить на Паралимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета, пишет Смотрим.

В IPC уточнили, что на предстоящей Паралимпиаде представителей России не будет ни в одном виде спорта из-за невозможности пройти квалификацию.

"Нынешняя позиция FIS, IBU и World Curling означают, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры", – отмечается в заявлении Международного паралимпийского комитета.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что IPC полностью восстановил ПКР в правах. Решение было принято в ходе генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле.

Паралимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.