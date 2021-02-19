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Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ROC

19 февраля 2021 20:08
149
Согласно двухлетним санкциям WADA, российские сборные на Олимпийских играх и ЧМ вынуждены выступать без госсимволов страны и гимна.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committe), передает ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Эмблема организации сохранит цвета российского триколора на белом фоне. Если в униформе есть слова "Олимпийский комитет России", то такую формулировку следует убрать или заменить аббревиатурой ROC. Если убрать слова "Олимпийский комитет России" невозможно или если слова "Россия" или "русский" фигурируют отдельно, то слова "нейтральный спортсмен" должны быть не менее заметны.

Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.

Аналогичные санкции были введены ранее для российских биатлонистов на проходящем в данный момент чемпионате мира. Россиянам также было запрещено использовать в качестве полного названия "Союз биатлонистов России", в связи с чем российские спортсмены выступают под аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union). Также запрещено использование цветов российского триколора на эмблеме организации. СБР направил в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо, в котором выразил несогласие с санкциями, но руководство международной федерации претензии отклонило.

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.

 

Фото:   EPA-EFE/FRANCK ROBICHON/ТАСС

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