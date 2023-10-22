«Россия - спортивная держава»: Лидия Рогожинская выступила спикером круглого стола на международном форуме

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В заключительный день на Международном форуме «Россия-спортивная держава» было проведено более десяти мероприятий деловой программы, а также весь день работала выставка.



Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская выступила спикером круглого стола на тему «Оценка приоритетности развития видов спорта в Российской Федерации». Модератором дискуссии стала директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта России Людмила Сараева.



В рамках мероприятия спикеры обсудили достаточность правового регулирования полномочия по реализации механизма оценки приоритетности развития видов спорта, формирование рейтинга видов спорта, эффективное использование бюджетных средств и другие вопросы.



«В настоящее время в нашем регионе осуществляют деятельность 117 аккредитованных региональных спортивных федераций по 118 видам спорта, из которых 22 вида спорта определены базовыми для Самарской области», - отметила в своем докладе Лидия Рогожинская, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО