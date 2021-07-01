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Поскольку это животное ассоциируется с Россией.
Российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей
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Российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей

1 июля 2021 16:38
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Поскольку это животное ассоциируется с Россией.

 Решение о запрете на использование российскими синхронистками на Олимпийских играх в Токио купальников с изображением медведей было принято на уровне Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

В четверг пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что ее дуэту со Светланой Колесниченко запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей, поскольку это животное ассоциируется с Россией.

Покровская уточнила, что такое решение принял МОК, однако оценку ему давать не стала.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, в синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград

 

Фото:   ТАСС

Теги: купальники Россия синхронистки Токио

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