Российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей

116

Решение о запрете на использование российскими синхронистками на Олимпийских играх в Токио купальников с изображением медведей было принято на уровне Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

В четверг пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что ее дуэту со Светланой Колесниченко запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей, поскольку это животное ассоциируется с Россией.

Покровская уточнила, что такое решение принял МОК, однако оценку ему давать не стала.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, в синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград

Фото: ТАСС