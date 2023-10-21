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Российским хоккеистам могут законодательно ограничить выезд за рубеж
21 октября 2023
15:47
135
Разработкой этих мер займутся представители Минспорта и депутаты.
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