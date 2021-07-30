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Две золотые, три серебряные и одну бронзовую.
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Российские спортсмены завоевали шесть наград в седьмой день Олимпийских игр в Токио

30 июля 2021 23:59
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Две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Российские спортсмены завоевали шесть наград в седьмой день Олимпийских игр в Токио. Российская команда после семи дней Олимпиады занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград, передает ТАСС.

В пятницу золотые медали выиграли Евгений Рылов в плавании на 200 метров на спине и Виталина Бацарашкина в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров.

Обладателями серебряных наград стали Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки), Елена Осипова (стрельба из лука), а также Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков (командные соревнования по фехтованию на шпагах). Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев (весовая категория свыше 100 кг).

Лидируют в общем медальном зачете китайские спортсмены, которые завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград, вторыми идут японцы (17-4-7), третьими - американцы (14-16-11). В субботу в Токио разыграют 21 комплект медалей.

 

Евгений Рылов    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

 

 

Теги: седьмой день олимпиада российские спортсмены шесть наград

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