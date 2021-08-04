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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в Токио

4 августа 2021 15:45
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Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх в Токио, передает ТАСС

Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.

Ромашиной 31 год, она стала самой титулованной синхронисткой мира. В ее активе шесть золотых медалей Олимпиад, 21 победа на чемпионатах мира, 13 - на чемпионатах Европы.

27-летняя Колесниченко является двукратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

 

Теги: золотые медали Россия синхронистки

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